В Югре пройдет очередной культурно-национальный праздник «Вороний день»

В Ханты-Мансийске 12 апреля состоится один из самых ярких и самобытных праздников Югры — окружной фольклорный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний день». Традиционное весеннее мероприятие пройдет в парке имени Бориса Лосева с 12:00 до 15:00 и соберет гостей и участников со всего автономного округа. Организатором выступает Окружной Дом народного творчества при поддержке департамента культуры Югры, соорганизатором – региональное отделение Ассамблеи народов России.

«Вороний день» символизирует начало весны и играет важную роль в сохранении культурного наследия коренных народов. Праздник включает в себя насыщенную программу, объединяющую художественное творчество, этническую самобытность, семейные ценности и народные традиции.

Одним из ключевых событий праздника станет чествование родителей первого младенца, родившегося в 2025 году среди представителей коренных малочисленных народов Севера. В этом году такой честью удостоены жители Нижневартовска — Степан Владимирович Покачев и Екатерина Романовна Кечимова. У пары пятеро детей, младшая из которых родилась три месяца назад.

Зрители и участники увидят дефиле и церемонию награждения победителей окружного конкурса на лучший костюм Вороны, в котором в этом году приняли участие 158 конкурсантов из 19 муниципальных образований Югры. На «Вороний день» приглашены обладатели Гран-При (3 конкурсные работы) и Лауреаты I степени (15 конкурсных работ) — это представители Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута, Югорска, Белоярского, Октябрьского, Сургутского, Советского районов.

Еще одной важной частью программы станет окружной выставочный конкурс «Семейные истоки», приуроченный к Году исторического наследия в Югре. В нем участвуют 18 учреждений культуры из 14 муниципальных образований округа. Все выставки посвящены традициям, культуре и семейным ценностям коренных народов. Победители конкурса получат звания лауреатов и дипломантов, а также Гран-При «Лучший выставочный проект» на приз департамента культуры Югры. Отдельный победитель будет выбран по итогам народного голосования в специальной номинации «Наследники традиции».

На «Вороньем дне» также пройдет церемония награждения авторов лучших открыток окружного конкурса «Кар-Кард». На конкурс поступило 217 заявок из 14 муниципалитетов Югры, а также из Петропавловска-Камчатского. Победители конкурса создали серию праздничных почтовых открыток, которые можно будет отправить прямо с площадки мероприятия при поддержке «Почты России».

Праздник, объединяющий поколения и территории, станет не только местом встречи культуры и традиций, но и живой площадкой для межмуниципального диалога. Гости смогут познакомиться с ремеслами, блюдами национальной кухни, поучаствовать в творческих мастер-классах и народных играх.