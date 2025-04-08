В Югре все заявленные ранее полигоны ТКО должны быть построены до конца 2028 года

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел первое заседание межведомственной рабочей группы, созданной для контроля за реализацией проектов строительства полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО) в регионе.

Как отметил глава автономного округа, проблема обращения с отходами традиционно привлекает внимание жителей, депутатов, общественных организаций и экологов. Югра реализует эту работу с 2019 года в рамках национального проекта «Экология», однако из пяти запланированных межмуниципальных полигонов на данный момент построен только один — в Нефтеюганском районе.

По поручению губернатора правительством Югры совместно с Министерством природных ресурсов и экологии РФ был проведен детальный анализ и актуализированы планы строительства объектов обращения с ТКО. В декабре прошлого года была утверждена новая дорожная карта, предусматривающая завершение всех мероприятий по строительству межмуниципальных полигонов до конца 2028 года.

«Строительство полигонов ведется на основании концессионных соглашений. В рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие» поставлены задачи, которые не ограничиваются только сортировкой и утилизацией отходов. Важно научиться перерабатывать отходы промышленного производства так, чтобы они стали сырьем с возможностью дальнейшего применения», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Межведомственная группа под председательством губернатора будет вести регулярный контроль за выполнением обязательств и сроков строительства полигонов, чтобы обеспечить экологическую безопасность и качество жизни жителей округа.