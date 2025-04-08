Последний автозимник в Югре прекратит работу 10 апреля

В Югре завершается сезон автозимников – к 10 апреля будут закрыты все зимние дороги и ледовые переправы региона, сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

Последним прекратит работу маршрут «п. Белорусский – с. Ларьяк» в Нижневартовском районе. До этого были закрыты зимники и переправы в Кондинском, Белоярском, Ханты-Мансийском, Сургутском, Октябрьском и Березовском районах.

«У закрытых зимних автомобильных дорог и ледовых переправ установлены запрещающие знаки и искусственные заграждения. Специалисты Управления автодорог призывают югорчан не рисковать жизнью – не выезжать на закрытые трассы», – передают в источнике.

Всего зимой на территории Югры работало 63 переправы и 57 автозимников.