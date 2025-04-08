Пенсии в Югре увеличили из-за роста прожиточного минимума

С 1 апреля Отделение СФР по Югре повысило государственные и социальные пенсии. Причина − рост прожиточного минимума. Повышение затронуло 31 395 жителей округа. Большинство из них получают социальные пенсии − это свыше 29 тысяч человек.

«Вместе с социальными проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», знаком «Житель осажденного Севастополя» или знаком «Житель осажденного Сталинграда», военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и нетрудоспособных членов их семей, граждан, подвергшихся воздействию радиации, и нетрудоспособных членов их семей, космонавтов и летчиков-испытателей, а также некоторых других граждан», − рассказала заместитель управляющего регионального Отделения СФР Ольга Галюк.

Средний размер социальной пенсии вырос до 21 421 рубля. Дети-инвалиды с учетом районного коэффициента теперь получают 31 766,39 рубля, инвалиды первой группы − 26 472,36 рубля.

Выплаты участникам войны, которые получают сразу две пенсии, теперь составляют 31 241,42 рубля, а пенсия для граждан с инвалидностью вследствие военной травмы увеличилась до 27 647,80 рубля.

Проиндексированные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику.