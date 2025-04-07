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​Лыжники из половины регионов России и нескольких стран приехали в Югру на большой марафон

Югры провела очередной масштабный праздник спорта – лыжный марафон UGRA SKI

​Лыжники из половины регионов России и нескольких стран приехали в Югру на большой марафон
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Ханты-Мансийске завершился XII Международный Югорский лыжный марафон «UGRA SKI», ставший самым масштабным за всю историю его проведения. Спортивный праздник, состоявшийся 5 и 6 апреля в пойме реки Горная, объединил профессионалов и любителей лыжного спорта из 47 регионов России, а также спортсменов из Беларуси, Казахстана, Польши и Словакии. В общей сложности на старт гонок за два дня вышли 3850 человек, что стало абсолютным рекордом для марафона, который проводится в Югре с 2013 года.

Традиционно торжественный старт марафону дал губернатор Югры Руслан Кухарук. «Международный Югорский лыжный марафон – это, прежде всего, большой спортивный праздник, объединяющий жителей разных регионов и стран, поколений. Желаю хорошего старта, замечательных эмоций, а болельщикам – прекрасного настроения», – сказал глава Югры, открывая спортивное мероприятие.

В этом году организаторы продолжили опыт 2024 года, предложив участникам марафона трассу в городских условиях. Спортсмены соревновались на дистанциях 5, 15, 25 и 50 километров. Трасса марафона состояла из двух кругов по 25 километров, проложенных по пойме реки Горная – живописной местности практически без подъемов и спусков, что позволило принять участие как опытным лыжникам, так и новичкам.

Первый день соревнований был посвящен гонкам свободным стилем. В основной дисциплине, забеге на 50 километров среди мужчин, победу одержал прославленный югорский спортсмен, олимпийский чемпион Сергей Устюгов, который показал отличное время и мастерство на домашней трассе. Среди женщин на той же дистанции лучшей стала представительница Брянской области Алена Перевозчикова, ранее выступавшая за сборную команду Югры.

Особую атмосферу празднику придало участие югорских олимпийских чемпионов – на старт вместе с любителями вышли Ольга Зайцева, Юлия Чепалова и Светлана Слепцова.

«Этот праздник объединил профессиональных спортсменов, олимпийских чемпионов, тех, кто посвятил свою жизнь лыжному спорту, а также любителей зимнего вида спорта. Мы продолжаем добрую традицию и из года в год поддерживаем Югорский лыжный марафон», – отметил управляющий банка ВТБ в Югре Виталий Мосунов, выступивший в качестве генерального партнера мероприятия.

Не только спортсменам, но и зрителям было интересно и весело. Для гостей и участников марафона была организована насыщенная культурно-развлекательная программа: выступления артистов, катание на собачьих упряжках, дегустация блюд местной кухни в гастропарке «Вкус Югры», банный чан, мастер-классы, фотозона с квадроциклами и другие активности. Во второй день соревнований прошел прошел традиционный ретро-забег на 8 километров и национальный забег на 1 километр, где спортсмены и зрители могли ближе познакомиться с культурой и обычаями коренных народов Севера.

Подводя итоги спортивного праздника, губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что Югорский лыжный марафон стал важным событием спортивной жизни региона: «Два насыщенных соревновательных дня XII Международного Югорского лыжного марафона «UGRA SKI» подошли к концу. Марафон объединил более 13 000 участников и зрителей, подарив всем незабываемые впечатления. Настоящий праздник духа для любителей лыжных гонок, пропитанный атмосферой единства!»

Организаторами Югорского лыжного марафона выступили Правительство Югры, Федерация лыжных гонок Югры, автономное учреждение «ЮграМегаСпорт» и генеральный партнер мероприятия – банк «ВТБ».


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Сегодня в 15:44, просмотров: 81, комментариев: 0
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