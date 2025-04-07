Госавтоинспекция Югры назвала самого злостного нарушителя правил

В ХМАО назвали самого злостного нарушителя ПДД. Один из водителей накопил 386 штрафов на общую сумму более 280 тысяч рублей. Об этом сообщает телеканал «Югра» со ссылкой на Госавтоинспекцию региона.

«Только в текущем году в органы принудительного взыскания направлена информация о таких неплательщиках, а общая задолженность составляет, без малого, 27 миллионов рублей», − говорится в сообщении.

Другой автолюбитель из Югры, получивший 72 штрафа, оплатил всю сумму только после того, как встал вопрос об аресте его автомобиля.

Как пояснили в управлении ГИБДД, все штрафы за нарушение ПДД распределяются между бюджетами: 25% поступает в федеральный, а 75% – в региональный.