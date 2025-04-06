В «Шапшинском урочище» в ХМАО проснулись первые медведи

В эколого-просветительском центре «Шапшинское урочище» после долгой зимней спячки проснулись медведи – Степан, Еремей и Тихон. Косолапые уже радуются весеннему солнцу и активно восстанавливают аппетит.

«Радостная новость для всех любителей природы! Наши косолапые жители – Степан, Еремей и Тихон - наконец-то вышли из зимней спячки в ЭЦП «Шапшинском урочище». Теперь они с удовольствием встречают весеннее солнышко и активно восстанавливают аппетит», – рассказали в группе природного парка «Самаровский чугас».

Специалисты центра напомнили, что медвежья спячка – это не просто долгий сон, а сложный биологический процесс. Во время нее у медведей резко замедляется сердцебиение – до 8 ударов в минуту, температура тела понижается на несколько градусов, а все функции организма перестраиваются на экономный режим.