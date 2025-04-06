Югорчан 7 и 8 апреля ждет резкое похолодание и осадки

Жителей Югры в начале недели ждет переменчивая погода с небольшими осадками и ночным похолоданием. Такой прогноз опубликовал региональный ЦГМС.

В понедельник, 7 апреля, будет облачно с прояснениями. Местами возможны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Ветер западный, 3-8 м/с, ночью возможны порывы до 14 м/с. Температура ночью опустится до -6…-11 °С, при прояснениях – до -14…-19 °С. Днем потеплеет до -3…+2 °С.

Во вторник, 8 апреля, осадки сохранятся, но будут менее интенсивными. Ветер ночью слабый, с переменным направлением. Днем – восточный 3-8 м/с. Температура ночью составит -9…-14 °С, на севере округа до -20 °С, на юге – до -4 °С. Днем ожидается -2…+3 °С.