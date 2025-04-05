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​Югра первой среди регионов России примет «Президентские состязания» для школьников по зимним видам спорта

В Югре состоятся «Президентские состязания» для школьников

​Югра первой среди регионов России примет «Президентские состязания» для школьников по зимним видам спорта
Фото АУ «ЮграМегаСпорт»

Ханты-Мансийск первым среди регионов России примет «Президентские состязания» по зимним видам спорта. Соревнования пройдут с 7 по 16 апреля, в них примут участие команды школьников из 10 субъектов Российской Федерации. Ребятам предстоит показать свои силы в биатлоне, лыжных гонках, спортивном многоборье, а также выполнить задания теоретического конкурса.

Особенность «Президентских состязаний» в том, что за победу будут бороться школьные команды, сформированные из учеников одного класса. Как рассказали организаторы, такой подход способствует командному духу, помогает ребятам лучше узнать друг друга и проявить настоящую сплоченность.

«Президентские состязания» проходят под эгидой Министерства просвещения и Министерства спорта России при поддержке Правительства Югры и Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Как отметила исполняющая обязанности директора Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Юлия Пономарева, главное для организаторов — создать атмосферу настоящего спортивного праздника, чтобы ребята смогли не только проявить свои таланты, но и почувствовать поддержку болельщиков, найти новых друзей и вдохновиться для будущих достижений.

Программа соревнований будет насыщенной и разнообразной. В дисциплине «Биатлон» участники будут соревноваться в спринтерских гонках и эстафетах. В лыжных гонках ребята побегут классическим стилем: девушки — 2 километра, юноши — 3 километра, пройдут эстафеты команд юношей и девушек (4×2 км) и смешанная эстафета. Спортивное многоборье включает такие упражнения, как челночный бег, подтягивание на перекладине, прыжок в длину с места, наклоны вперед из положения сидя, отжимания и подъемы туловища.

Впервые в этом году команды ждут задания по теоретическим вопросам. Школьники покажут свои знания по истории Олимпийского движения, достижениям советских и российских спортсменов, роли физкультуры и спорта в годы Великой Отечественной войны, а также основам здорового образа жизни.

Особое внимание организаторы уделяют культурно-образовательной программе. Участники «Президентских состязаний» посетят Югорский государственный университет, познакомятся с историей региона в городских музеях, побывают на спектаклях театра обско-угорских народов «Солнце» и смогут лично пообщаться с профессиональными спортсменами во время мастер-классов.

Губернатор Югры Руслан Кухарук отметил, что проведение столь масштабного мероприятия еще раз подтверждает статус округа как одного из центров зимнего спорта в стране:«В марте Югра уже успешно провела первый в России «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта и Чемпионат России по биатлону. Теперь округ удостоен чести первым среди субъектов РФ принять «Президентские состязания». Благодарю организаторов за доверие и уверен, что это станет важным этапом на пути юных спортсменов к новым победам».

Торжественные церемонии открытия и закрытия «Президентских состязаний» состоятся 8 и 15 апреля соответственно. Болельщики из других регионов смогут увидеть соревнования благодаря трансляциям окружного телеканала «Югра».


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Сегодня в 16:32, просмотров: 48, комментариев: 0
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