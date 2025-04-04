В Югре до конца года все пешеходные переходы приведут к единому национальному стандарту

В Югре до конца этого года завершат обустройство всех пешеходных переходов в соответствии с новым национальным стандартом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

Новый национальный стандарт предполагает установку знаков повышенной видимости, светоотражающей разметки и монтаж ограждений. Эти меры направлены на создание безопасной среды для пешеходов – одной из самых уязвимых категорий участников дорожного движения.

«Пешеходы — одна из самых уязвимых категорий участников дорожного движения. По сравнению с водителями, они физически не защищены, и ДТП с их участием зачастую становятся трагедией. Вопрос безопасности пешеходов становится все более актуальным в условиях растущего трафика и увеличения скорости транспортных потоков», – передают в источнике.

Сейчас в регионе насчитывается 4 359 пешеходных переходов, из которых 4 322 уже приведены в соответствие с национальным стандартом. Осталось модернизировать 37 переходов в шести городах: Когалыме, Мегионе, Нефтеюганске, Нягани, Сургуте и Ханты-Мансийске.

Губренатор Югры Руслан Кухарук поручил муниципалитетам завершить приведение оставшихся пешеходных переходов в соответствие с новыми стандартами до конца 2025 года.