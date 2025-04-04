Синоптики Югры прогнозируют непогоду на выходных

В субботу и воскресенье, 5 и 6 апреля, в Югре ожидаются обильные осадки и сильный штормовой ветер. Об этом сообщили эксперты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу в регионе пройдет снег, мокрый снег и дождь. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. Температура ночью опустится до -9 градусов, днем потеплеет до +8, но местами сохранится минусовая температура.

В воскресенье сохранится вероятность небольших осадков. Ветер ослабнет, но порывы все еще будут достигать 14 м/с. Температура ночью – от 0 до -5 градусов, днем – от -2 до +3.

Госавтоинспекция Югры также предупредила жителей округа об ухудшении погодных условий.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие время в регионе ожидается выпадение обильных осадков, что может существенно осложнить дорожную обстановку. По возможности воздержитесь от дальних поездок на автомобиле. В случае вынужденной поездки соблюдайте ПДД, скоростной режим, безопасный интервал и дистанцию».