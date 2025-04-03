Губернатор Югры побывал с рабочим визитом в Абхазии

Губернатор Югры Руслан Кухарук поздравил с вступлением в должность нового Президента Республики Абхазия Бадру Гунба. Торжественная церемония инаугурации прошла в Сухуме при участии российской делегации во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко.

Глава автономного округа подчеркнул заинтересованность Югры в развитии сотрудничества с Республикой Абхазия, особенно в сферах туризма, экономики и гуманитарных связей. По словам Руслана Кухарука, одним из приоритетных направлений партнерства может стать организация авиасообщения между Ханты-Мансийском и Сухумом, этот вопрос уже прорабатывается совместно с Министерством транспорта России.

«Абхазия обладает богатым туристическим потенциалом. Организация летнего отдыха в республике для югорских детей, а также развитие санаторно-оздоровительных программ для взрослых — очень перспективное направление. В свою очередь, для граждан Абхазии мы готовы разработать и предложить туристические маршруты по территории нашего автономного округа», — отметил Руслан Кухарук.

Также губернатор отметил готовность Югры расширять экономические и торговые связи с Абхазией. Сегодня уже налажены устойчивые экспортные поставки продукции деревообрабатывающих предприятий региона. В ближайшее время партнерские отношения могут распространиться и на другие отрасли промышленности, технологическое производство и креативный бизнес.

Руслан Кухарук подчеркнул, что автономный округ видит большие перспективы и в гуманитарном сотрудничестве: «Обмен опытом в социальной сфере, молодежной политике, науке, культуре принесет пользу обеим сторонам и создаст новые возможности для развития. В перспективе наши договоренности могут стать основой для полноценного соглашения о сотрудничестве между Югрой и Республикой Абхазия».

В заключение губернатор подчеркнул, что Югра нацелена на реализацию совместных проектов и укрепление международных отношений.