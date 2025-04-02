Житель Кондинского района пострадал в ДТП на трассе «Югра»

Вчера, 1 апреля, на трассе «Югра» легковой автомобиль съехал в кювет. По предварительным данным, водитель «ВАЗ» превысил скорость и не справился с управлением, сообщает пресс-служба ГАИ Югры.

«1 апреля около 16:00 на 60 км автодороги «Югра», 48-летний водитель «ВАЗ», по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос автомобиля на обочину с последующим опрокидыванием в придорожный кювет», ‒ говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель получил травмы.

Всего за сутки на дорогах ХМАО зарегистрировали два ДТП, в которых пострадали два человека.