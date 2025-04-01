В Ханты-Мансийске пройдет XI Югорский лыжный марафон

5 и 6 апреля 2025 года в Ханты-Мансийске состоится одно из самых зрелищных событий зимнего спортивного сезона – XI Югорский лыжный марафон. Традиционный праздник спорта объединит профессионалов, любителей лыжных гонок, а также тысячи зрителей.

Мероприятие пройдёт на живописных трассах в пойме реки Горная и станет масштабным спортивным праздником, знаменующим окончание лыжного сезона. Уже на сегодняшний день зарегистрировались 3215 участников из 47 регионов России и 3 зарубежных стран – Польши, Казахстана и Республики Беларусь.

Продолжая успешную традицию прошлого года, организаторы снова решили провести марафон с двумя финишами. Благодаря этому зрители смогут насладиться гонками с разных точек, а участники – испытать себя на новой трассе с красивейшим ландшафтом и комфортной инфраструктурой.

5 апреля участникам будет предложено преодолеть дистанции 5, 15, 25 и 50 километров свободным стилем. Гонки стартуют волнами с интервалом в пять минут. 6 апреля состоится гонка классическим стилем на дистанциях 25 и 50 километров, а также яркий ретро-забег на 8 километров. Старт состоится в пойме реки Горная, а финиш – в популярном комплексе «Долина Ручьев». Оба дня старты будут даны ровно в 11:00.

Впервые в рамках марафона пройдет особый национальный забег на дистанцию в 1 километр, который позволит зрителям погрузиться в уникальную атмосферу культуры коренных народов Югры.

Для болельщиков и гостей мероприятия организована масштабная культурно-развлекательная программа, которая начнется параллельно со стартами в пойме реки Горная. Программу наполнят выступления артистов, дегустации блюд национальной кухни в настоящих чумах, катание на собачьих упряжках, надувном пингвине и детских снегоходах, фотозоны, а также гастрономический парк «Вкус Югры», где можно будет попробовать уникальные блюда северной кухни.

Особое внимание привлекает участие легендарных российских спортсменов. Среди них – двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева, бронзовый призер Олимпиады и чемпион мира по биатлону Антон Шипулин, олимпийский чемпион и победитель многодневной гонки «Тур де Ски» Сергей Устюгов, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Чепалова, а также Иван Черезов, Николай Круглов, Алексей Петухов, Иван Алыпов и Светлана Слепцова. Их участие сделает спортивный праздник ещё более ярким и запоминающимся.

«Югорский марафон уже стал одним из самых массовых и ожидаемых событий зимнего сезона в России. Это настоящий праздник спорта и единения, который год от года привлекает всё больше участников и зрителей», – подчеркивают организаторы.

Регистрация для желающих принять участие в Югорском лыжном марафоне продолжается. Все подробности можно узнать на официальном сайте мероприятия и в группе ВКонтакте «ЮграМегаСпорт».

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