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​Югра в очередной раз подтвердила реноме одной из столиц российского биатлона

В Югре завершился чемпионат России по биатлону

​Югра в очередной раз подтвердила реноме одной из столиц российского биатлона
Фото t.me/kuharuk_ruslan

В Ханты-Мансийске завершился Альфа-Банк Чемпионат России по биатлону, финальным событием которого стала зрелищная мужская гонка с массовым стартом на дистанции 15 километров. Победителем гонки стал белорусский биатлонист Антон Смольский, однако чемпионом России по итогам соревнования стал представитель российской сборной Сергей Серохвостов.

За четыре дня биатлонного праздника соревнования в столице Югры посетили около 30 тысяч зрителей. Только в финальный день трибуны и трассы заполнили порядка 7 тысяч болельщиков, поддерживавших спортсменов так активно, что организаторы отметили: таких аншлагов Ханты-Мансийск не видел уже много лет.

За победу в решающей гонке боролись 30 биатлонистов, среди которых были четверо представителей Югры: Никита Поршнев, Дмитрий Иванов, Алексей Вагин и Роман Моренков. Югорские спортсмены до последнего пытались подняться на пьедестал, однако ошибки на огневых рубежах не позволили им показать максимально высокий результат. Лучшим среди представителей региона стал Никита Поршнев, занявший седьмое место.

Гонка прошла в напряженной борьбе. Антон Смольский, выступавший вне конкурса, лидировал практически с первых километров, задав высокий темп. Однако настоящая битва за титул чемпиона России разгорелась среди российских спортсменов: Сергея Серохвостова, Ильназа Мухамедзянова и Эдуарда Латыпова. Именно Серохвостов, продемонстрировав высокую скорость на лыжне и безупречную точность на стрельбе, завоевал звание чемпиона России.

Отметим также, что ранее в женской гонке с массовым стартом победу одержала представительница Московской области Анастасия Халилова.

Проведенный в Ханты-Мансийске чемпионат подтвердил репутацию Югры как биатлонной столицы России, вернув атмосферу ярких международных соревнований. По словам болельщиков и организаторов, такие мероприятия способствуют популяризации спорта и привлекают к нему все больше людей.

Губернатор Югры Руслан Кухарук, присутствовавший в финальный день соревнований на трибуне, высоко оценил спортивный праздник и поблагодарил всех участников и зрителей за создание неповторимой атмосферы: «Отдельные слова благодарности нашим спортсменам и болельщикам – именно вы создаете ту неповторимую атмосферу, которая делает такие события по-настоящему значимыми и запоминающимися!»

После завершения гонок губернатор также встретился с юниорами – воспитанниками югорских спортивных школ, участниками и призерами всероссийских и международных соревнований. В неформальной обстановке глава региона обсудил с молодыми спортсменами их успехи, спортивные увлечения и жизненные планы. «Поздравляю всех победителей с заслуженными наградами! Ваш успех воодушевляет всех любителей спорта, даря им импульс к новым достижениям!» – подчеркнул Руслан Кухарук.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 135, комментариев: 0
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