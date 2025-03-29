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​В Югре временно перекроют дороги из-за празднования Ураза-байрам: где и когда ограничат движение

В Югре из-за праздника Ураза-байрам перекроют движение

​В Югре временно перекроют дороги из-за празднования Ураза-байрам: где и когда ограничат движение
Фото: siapress.ru

Завтра, 30 марта, в нескольких городах Югры введут временные ограничения движения транспорта из-за празднования Ураза-байрам. Об этом предупредила Госавтоинспекция региона.

Сургут (с 3:00 до 7:00):
– улица Никольская: от перекрестка с ул. Сергея Безверхова до проспекта Набережный;
– проспект Набережный: от ул. Дзержинского до ул. Майская.

Нягань (с 5:30 до 8:00):
– улица Ленина: от ул. Ленинградской до ул. Загородных.

Когалым (с 6:30 до 9:00):
– участок от ул. Югорская, д. 32 до ул. Янтарная, д. 10.

Югорск (с 6:00 до 9:00):
– улица Попова: от ул. Механизаторов до пер. Поперечный.

Автомобилистов просят заранее продумать маршруты и пользоваться объездными дорогами, а также учитывать возможные затруднения при парковке.

«Ураза-байрам считается одним из двух самых больших праздников в мусульманском мире. Мусульмане в праздничный день читают намаз, состоящий из двух ракаатов в каждом из которых произносится праздничный такбир (слова восхваления Всевышнего). Совершением намаза завершается праздник в мечетях, люди расходятся по домам к своим семьям, праздник продолжается в домах. В этот день люди ходят в гости, дарят друг другу подарки», – ранее рассказали в мечети Сургута.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 48, комментариев: 0
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