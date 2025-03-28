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​В Югре определяют лучшего педагога

Конкурс «Педагог года Югры – 2025» проходит в Сургутском районе

​В Югре определяют лучшего педагога
Фото admmegion.ru

В Ханты-Мансийском автономном округе проходит региональный этап всероссийских конкурсов профессионального мастерства в сфере образования «Педагог года Югры – 2025». Площадками проведения конкурса в этом году выбраны поселки Белый Яр и Солнечный Сургутского района.

В мероприятии примут участие 100 педагогов из всех 22 муниципалитетов автономного округа. Профессиональное состязание объединит руководителей и педагогических работников образовательных учреждений региона, реализующих программы дошкольного, основного и среднего общего образования, а также педагогов дополнительного образования и работников социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Целью конкурса «Педагог года Югры» является повышение общественного престижа профессии педагога и руководителя образовательной организации, а также представление общественности лучших образцов педагогической деятельности региона. Организаторами выступают департамент образования и науки Югры, Институт развития образования автономного округа, а также окружная организация Профессионального союза работников народного образования и науки РФ.

В этом году конкурсная программа включает в себя девять различных номинаций, охватывающих весь спектр профессиональной деятельности педагогов:

  • «Учитель года ХМАО-Югры»;
  • «Воспитатель дошкольного образовательного учреждения ХМАО-Югры»;
  • «Сердце отдаю детям» ХМАО-Югры;
  • «Учитель родного языка и литературы ХМАО-Югры»;
  • «Педагог-психолог года ХМАО-Югры»;
  • «Руководитель года образовательной организации ХМАО-Югры»;
  • «От сердца к сердцу» ХМАО-Югры;
  • «Педагогический дебют ХМАО-Югры»;
  • «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины ХМАО-Югры».

Участников конкурсов ждут насыщенные испытания, во время которых им предстоит продемонстрировать свой профессионализм, творческие способности, инновационные подходы и умение взаимодействовать с аудиторией.

Победители и призеры конкурсов получат дипломы, денежные премии и сертификаты. Кроме того, лучшие педагоги Югры станут участниками финала всероссийских конкурсов профессионального мастерства, представляя автономный округ на федеральном уровне.

Как отмечают организаторы конкурса, это мероприятие является не только возможностью для профессионального роста и самореализации педагогов, но и важным социальным событием, способствующим повышению престижа учительской профессии и укреплению кадрового резерва образовательных организаций региона.

Вся подробная информация о конкурсантах, а также конкурсные испытания заочного и очного этапов размещены на официальном сайте конкурса: https://pedagog2025.iro86.ru.

Отметим, что конкурс «Педагог года Югры» традиционно является важной частью региональной системы образования, подчеркивая роль учителей и педагогов в формировании приоритетных направлений общественного развития и воспитания нового поколения югорчан.


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Сегодня в 19:24, просмотров: 81, комментариев: 0
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