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​Югра в очередной раз стала площадкой для обсуждения межнациональных отношений

В Югре прошел межмуниципальный форум по гармонизации межнациональных отношений

​Югра в очередной раз стала площадкой для обсуждения межнациональных отношений
Фото admmegion.ru

В Когалыме прошел межмуниципальный форум, посвященный вопросам гармонизации межнациональных отношений, профилактике конфликтов и адаптации мигрантов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Участие в мероприятии приняли более полусотни человек: представители органов власти, педагоги, лидеры национальных диаспор и общественные активисты.

Особый интерес вызвало выступление федерального эксперта Андрея Якимова, который имеет десятилетний опыт работы в области миграции и межнациональных отношений. Он представил передовые методики, уже доказавшие свою эффективность в других регионах России, и отметил успешные практики, внедренные в Югре: «Многие наши методические материалы активно используются здесь, в Югре. Более того, некоторые разработки, которые появились именно у коллег из Ханты-Мансийского автономного округа, в частности из Когалыма, мы тиражируем в другие регионы страны в качестве примера успешных решений».

Одной из ключевых тем форума стала профилактика экстремизма и терроризма среди мигрантов. Руководитель местной некоммерческой организации «Таджики Когалыма» Комил Мамадов поделился своим практическим опытом по интеграции приезжих граждан в местное сообщество и их адаптации к правовым нормам Российской Федерации. «Сегодня наблюдается значительный приток трудовых мигрантов, многие из которых решают остаться здесь на постоянное проживание. Наша организация ведет активную работу по разъяснению миграционного законодательства, легализации, объясняет людям, как правильно действовать, чтобы не попасть под влияние экстремистских и террористических группировок», — подчеркнул Комил Мамадов.

Особое внимание на форуме уделили обучению участников навыкам подготовки успешных грантовых заявок. Эксперты окружного ресурсного центра провели отдельную сессию, на которой подробно объяснили, как оформить проектную идею с акцентом на межнациональные отношения и получить под неё финансирование. Участники форума получили возможность на практике освоить эту компетенцию, повысив шансы реализовать собственные инициативы.

Местные методические материалы и пособия, созданные специалистами Когалыма и Югры, пользуются популярностью и за пределами региона. В частности, уникальные практические руководства по работе с мигрантами и профилактике межнациональных конфликтов активно применяются даже в Санкт-Петербурге, где востребованность в эффективных решениях особенно высока.

Итоги форума подтвердили важность межрегионального сотрудничества в области гармонизации межнациональных отношений, обмена опытом и распространения успешных практик. Участники мероприятия выразили уверенность в том, что представленные идеи и подходы помогут не только успешно интегрировать мигрантов, но и сохранить межнациональное согласие на территории всего региона.


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Сегодня в 19:20, просмотров: 76, комментариев: 0
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