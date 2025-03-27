Прошло очередное заседание думы Югры – подводим его основные итоги

На очередном заседании Думы Югры депутаты рассмотрели 27 вопросов, затронувших разные сферы жизни автономного округа — от налогообложения и образования до вопросов социальной поддержки и патриотического воспитания молодёжи.

Одним из ключевых решений стало принятие поправок в окружной закон «О налоге на имущество организаций». Как рассказал депутат Думы Югры, член фракции «Единая Россия» Андрей Ковальский, теперь для высших образовательных учреждений, построенных и введённых в эксплуатацию с 1 января 2023 года, предусмотрена налоговая льгота в размере 50%. Данная льгота будет действовать три года с момента ввода зданий в эксплуатацию.

«Первым получателем этой льготы стал образовательный центр в Когалыме – филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. Освободившиеся средства образовательные учреждения смогут направить на укрепление инфраструктуры, повышение зарплат преподавателей и привлечение новых специалистов», — пояснил Андрей Ковальский.

Председатель окружного парламента Борис Хохряков подчеркнул социальную значимость этого решения. По его словам, благодаря созданию условий для получения высшего образования на территории Югры молодёжь останется в регионе, что позволит в перспективе сохранить кадровый потенциал автономного округа и развивать собственную научную базу.

«Когда высшее учебное заведение построено здесь, дети остаются учиться в родном округе. Ведь когда кто-то уезжает получать образование в Тюмень, Санкт-Петербург, Москву, многие из них затем остаются именно там. Предоставляя льготы для местных вузов, мы закрепляем наших специалистов и развиваем региональную науку», — отметил Борис Хохряков.

Также депутаты утвердили новый праздник – День многодетной семьи, который будет отмечаться ежегодно в третье воскресенье сентября, совпадая с днем памяти святых Петра и Февронии Муромских.

В ходе заседания парламентарии поддержали инициативу о внесении изменений в квалификационные требования к преподавателям образовательных учреждений. В частности, речь идет о новой учебной дисциплине «Основы безопасности и защиты Родины», введенной с 1 сентября 2024 года. По словам заместителя председателя Думы Югры Натальи Западновой, депутаты предложили убрать требование по наличию педагогического стажа для ветеранов боевых действий, которые хотят преподавать этот предмет.

«Мы предлагаем дать возможность ветеранам боевых действий преподавать основы безопасности и защиты Родины при наличии военного образования или опыта военной службы не менее одного года и дополнительного профессионального образования без предъявления требований к педагогическому стажу. Таким образом, люди, имеющие уникальный боевой опыт, смогут активно включиться в процесс патриотического воспитания молодёжи», — пояснила Наталья Западнова.

Борис Хохряков также отметил, что данное решение позволит решить важную социальную задачу – содействовать скорейшей социализации и трудоустройству ветеранов специальной военной операции после возвращения домой.

Кроме того, на заседании были представлены отчёты о деятельности в 2024 году Счётной палаты Югры, Молодёжного парламента при Думе округа, доклады Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, а также отчёты Уполномоченных по правам предпринимателей и правам человека.

Заместитель председателя Думы Югры Владимир Семёнов, комментируя доклады, отметил, что за 2024 год к Уполномоченному по правам человека поступило 5711 обращений, что на 5,5% больше, чем годом ранее. «Рост количества обращений подтверждает востребованность правозащитного института и высокий уровень доверия югорчан к нему. Особенно актуальными остаются вопросы защиты прав военнослужащих и членов их семей», — подчеркнул Владимир Семёнов.

Подводя итоги заседания, депутаты выразили уверенность, что принятые решения позволят укрепить социально-экономический потенциал региона, улучшить качество жизни граждан, а также активизировать работу в области патриотического воспитания и социальной поддержки жителей Югры.