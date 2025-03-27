Губернатор Югры принял участие в Международном арктическом форуме

В Мурманске прошел VI Международный арктический форум, на котором губернатор Югры Руслан Кухарук выступил с презентациями потенциала региона сразу на нескольких ключевых площадках. Основное внимание глава автономного округа уделил вопросам развития ресурсной базы Арктической зоны и перспективам креативных индустрий.

В ходе сессии «Арктика и СМП: полюс привлечения инвестиций» губернатор подчеркнул значимость Югры для российской экономики. Регион является лидером по нефтедобыче – на его долю приходится порядка 40% российской нефти и около 5% мировой добычи. В текущем году округ преодолел важный рубеж: здесь была добыта 13-миллиардная тонна нефти с начала освоения Западно-Сибирской провинции. Общий ресурсный потенциал Югры на сегодня составляет 23 миллиарда тонн нефти.

Арктическая зона автономного округа включает в себя Белоярский и Березовский районы. По словам Руслана Кухарука, в Белоярском районе уже выдано более 30 лицензий на добычу углеводородного сырья, а Березовский район ежегодно добывает около полумиллиарда кубометров газа. При этом губернатор отдельно отметил, что Березовский район богат не только газовыми ресурсами, но и уникальными запасами твердых полезных ископаемых, дефицитных для России: это марганцевые и хромовые руды, титан-циркониевые россыпи.

Глава Югры подчеркнул необходимость оказания федеральной поддержки в разработке месторождений стратегически важных полезных ископаемых и формирования надежных кооперационных цепочек с оборонно-промышленным комплексом и микроэлектроникой:

«Это направление требует координации усилий государства и корпораций. Без федеральной поддержки и четко выстроенных кооперационных связей эффективно реализовать проекты в этом направлении невозможно», – отметил губернатор.

Говоря о предложениях региона по развитию арктических территорий, Руслан Кухарук выделил необходимость создания дополнительных административных преференций, отмену регулярных платежей за право поиска полезных ископаемых и создание специализированного арктического геологоразведочного фонда. Также губернатор озвучил инициативу увеличить срок действия поисковых лицензий на геологоразведку с 5 до 7 лет.

Особое внимание было уделено вопросам инфраструктуры, в частности, строительству мостового перехода через реку Обь. Этот проект призван существенно улучшить транспортную доступность и экономическую привлекательность территорий. Также на период с 2024 по 2025 годы запланирован капитальный ремонт участка дороги «Югорск – Советский – Верхний Казым – Надым» протяженностью 18 километров и строительство новых участков автомобильной дороги «Куминский – Карабашка – Герасимовка – Тавда».

На форуме также активно обсуждалось развитие креативных индустрий. На площадке «Арктика и СМП «Северный креативный путь: территория возможностей для бизнеса» Руслан Кухарук представил уникальный опыт Югры. Регион стал одним из первых в России, где в 2020 году был принят специальный закон о креативных индустриях.

«В экономике Югры важнейшими заказчиками являются предприятия топливно-энергетического комплекса, которые активно взаимодействуют с креативными предпринимателями по целому спектру направлений: от сувенирной продукции и одежды до сложных цифровых комплексов и архитектурных решений. Сегодня из порядка 20 тысяч вакансий в регионе 665 относятся именно к креативным индустриям», – сообщил губернатор.

Среди успешных примеров работы креативного сектора Руслан Кухарук назвал школу креативных индустрий в Белоярском районе, детский сад «Звездочка», построенный по принципу «умного» здания, и Политехнический колледж в Советском районе, ставший первой площадкой для подготовки кадров по креативным профессиям.

«Мы формируем в регионе единую платформу, объединяющую государственные и муниципальные структуры, бизнес и общественные организации. Уже принято решение о создании отдельной организации по развитию креативных индустрий, которая займется индивидуальным сопровождением проектов и внедрением цифровых решений для нефтегазовой отрасли», – рассказал Руслан Кухарук.

Также глава региона обратил внимание на значимую роль креативных индустрий в сохранении национальной идентичности и повышении туристической и инвестиционной привлекательности округа. В качестве яркого примера он привел международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух Огня», который более двух десятилетий объединяет талантливую молодежь и мировых деятелей культуры.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денис Кравченко отметил, что Югра задает важные тренды в развитии креативных индустрий, служащие примером для других регионов страны.

Подводя итоги форума, Руслан Кухарук подчеркнул, что обсуждаемые вопросы – от инфраструктуры и транспортной связанности до поддержки креативного сектора – напрямую отвечают на запросы региона и всей России, позволяя реализовывать стратегические планы развития Арктической зоны страны.