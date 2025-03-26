Актив «Движения Первых» в Югре встретился с губернатором Русланом Кухаруком

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел заседание Координационного совета по взаимодействию с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи «Движение Первых». Главной темой встречи стала реализация мероприятий по патриотическому воспитанию, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как отметил Руслан Кухарук, в юбилейный год в автономном округе запланировано более 700 мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти и воспитание молодежи в духе патриотизма и уважения к истории страны.

О работе регионального отделения движения рассказала председатель Совета регионального отделения «Движение первых» Светлана Омельченко. Она подчеркнула, что активность молодежи Югры растёт с каждым годом. Так, недавно завершился приём заявок на Всероссийский грантовый конкурс Движения Первых, от региона поступило 108 заявок. Также более 200 югорских заявок подано на Всероссийский конкурс первичных отделений. Для участия в региональном этапе Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» поступило 988 заявок.

Участник движения «Движение Первых», обучающийся Излучинской общеобразовательной средней школы №1 Алексей Верещагин рассказал о подготовке команды к военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Он отметил, что в течение нескольких месяцев ребята тренировались в строевой подготовке, изучали тактические приемы и учились быстро принимать решения в экстремальных ситуациях. По итогам муниципального этапа игра принесла команде первое место среди 17 команд-участников.

Отметим, что в настоящее время югорская делегация, состоящая из 13 представителей регионального отделения из 12 муниципалитетов, участвует в четвертом съезде «Движения Первых» в Москве.