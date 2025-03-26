В ХМАО будут судить организатора незаконных азартных игр

В Югре перед судом предстанет житель Нефтеюганска, обвиняемый в организации сети нелегальных игорных клубов на территории ХМАО и ЯНАО. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

«В ходе следствия установлено, что в период с декабря 2020 г. по октябрь 2021 г. обвиняемый, действуя в составе организованной преступной группы, организовывал проведение азартных игр в нежилых помещениях, расположенных в городах Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Обвиняемый наряду с еще тремя лицами, расследование в отношении которых было завершено ранее, являлся руководителем преступной группы», – передают в источнике.

Доход от подпольного бизнеса составил почти 300 миллионов рублей. После возбуждения уголовного дела подозреваемый скрылся в Египте, но в декабре 2024 года его задержали и экстрадировали в Россию.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.