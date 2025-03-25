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​За год югорчане отправили в адрес регионального уполномоченного по правам человек 5,7 тысячи обращений

Руслан Кухарук встретился с омбудсменом Югры Натальей Стребковой

​За год югорчане отправили в адрес регионального уполномоченного по правам человек 5,7 тысячи обращений
Фото t.me/kuharuk_ruslan

Губернатор Югры Руслан Кухарук провел ежегодную рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в автономном округе Натальей Стребковой. В ходе мероприятия омбудсмен рассказала главе региона об итогах деятельности аппарата уполномоченного за 2024 год, обозначила основные направления работы и перспективы на ближайший период.

Как сообщила Наталья Стребкова, в 2024 году в ее адрес поступило 5 711 обращений от жителей Югры. В них было поднято более 8 тысяч вопросов. Среди ключевых тем, волновавших граждан, оказались предоставление социальных услуг, права на жилище, охрану здоровья и получение квалифицированной медицинской помощи, пенсионное обеспечение и другое.

Ответы на обращения жителей готовились аппаратом уполномоченного совместно с органами власти Югры, муниципалитетами и федеральными структурами. Наталья Стребкова подчеркнула, что югорчане позитивно оценили введение новой льготной категории граждан – «Дети войны». Она отдельно отметила активную работу правительства округа по совершенствованию мер поддержки семей участников СВО.

Руслан Кухарук, в свою очередь, подтвердил готовность правительства Югры к дальнейшему тесному сотрудничеству с аппаратом уполномоченного. По его словам, защита прав и свобод граждан, обеспечение эффективного функционирования правовой системы и реализация совместных инициатив являются приоритетными задачами.

«Правительство Ханты-Мансийского автономного округа готово к дальнейшему тесному взаимодействию для защиты прав граждан и развития правовой системы. Важно не только реализовать проекты на региональном уровне, но и выйти с нашими инициативами на федеральный», – подчеркнул глава региона.

Также в ходе встречи Наталья Стребкова рассказала, что по инициативе уполномоченного на территории Югры проводились мероприятия общественного контроля и мониторинга, которыми были охвачены более 676 социальных объектов. Совместно с органами власти региона продолжалась активная правопросветительская работа, реализованы три крупных федеральных проекта: Всероссийский единый урок «Права человека», конкурс «Инновационные технологии в правовом просвещении» и проект «Президент РФ – гарант прав и свобод человека и гражданина».

Кроме того, более 3,8 тысяч человек приняли участие в тематических консультационно-диалоговых площадках с участием Уполномоченного. В рамках дней бесплатной юридической помощи более 18 тысяч жителей округа получили консультации по интересующим их вопросам. Всего же федеральными правопросветительскими проектами за 2024 год было охвачено свыше 216 тысяч югорчан.


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Сегодня в 14:43, просмотров: 141, комментариев: 0
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