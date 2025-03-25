В Югре отмечают День работника культуры

В День работника культуры в Югре стартовал Всероссийский детско-юношеский форум народного искусства, который проходит в Центре народных художественных промыслов и ремесел в Ханты-Мансийске. Об этом сообщил губернатор автономного округа Руслан Кухарук.

Участниками форума стали воспитанники общеобразовательных и художественных школ, студенты и педагоги учреждений среднего профессионального образования из разных регионов России — Пермского края, Липецкой области, а также из муниципалитетов Югры: Нефтеюганского, Березовского, Ханты-Мансийского районов, Сургута, Нижневартовска, Югорска и Лангепаса. Они представят свои проекты в области сохранения культурного наследия и примут участие в насыщенной образовательной программе. Для участников форума организованы творческие лаборатории, мастер-классы и интерактивные лекции, посвящённые традиционному народному художественному искусству, ремеслам и промыслам.

Еще одним знаковым событием стал запуск масштабного проекта «Гастрольная карта Югры», в рамках которого лучшие театральные и музейные коллективы региона на протяжении всего года выступают по всему автономному округу и за его пределами. В марте творческие коллективы из Нягани, Сургута и Нижневартовска отправились в гастрольный тур по городам Югры. Они подготовили для жителей округа театральные постановки, семейные музыкальные спектакли, концертные программы и уникальные экспозиции.

Руслан Кухарук поздравил работников культуры Югры с профессиональным праздником, поблагодарив их за важный вклад в духовную жизнь региона. «Уважаемые работники культуры, поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю новых идей и творческого вдохновения! Спасибо за то, что делаете нашу жизнь ярче!» — отметил глава региона.