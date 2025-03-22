В Сургуте состоялся восьмой по счету международный форум «Нефтяная столица»

В Сургуте состоялся VIII Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица», который собрал ученых, молодых специалистов и лидеров нефтегазовой отрасли из России и зарубежных стран. В этом году форум прошел под знаком поиска ответов на глобальные вызовы и обсуждения перспектив топливно-энергетического комплекса (ТЭК).

В рамках пленарной дискуссии «ТЭК России: технологии, экономика, кадры» губернатор Югры Руслан Кухарук особо отметил, что будущее нефтяной отрасли сегодня находится в руках молодых специалистов, которые должны стать опорой региона и всей страны в преодолении современных вызовов. «Наш форум направлен на то, чтобы донести до широкой аудитории не просто идеи и гипотезы, а реальные, проверенные технологические решения, внедренные в промышленную эксплуатацию. Многие из этих решений уже сейчас необходимы для нефтяной отрасли и развития всей страны», – подчеркнул Руслан Кухарук.

Губернатор отметил также, что санкционные ограничения, введенные в отношении России, способствовали развитию отечественных технологий и успешному импортозамещению в нефтегазовом комплексе. Сегодня Югра вместе с федеральным правительством разрабатывает Концепцию развития ресурсной базы углеводородов до 2050 года.

Особое значение Югры в развитии отрасли подтвердил первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин, подчеркнувший, что округ уже многие годы остается опорным регионом нефтедобычи, обеспечивая порядка 40% общероссийского производства нефти. Он также отметил значимость постоянного технологического совершенствования. «Нефтяная индустрия динамична, и чтобы сохранить текущие уровни добычи, требуются огромные усилия, в первую очередь – технологические. Сегодня положение любой страны определяется возможностью производить нефть с минимальной стоимостью затрат», – отметил Павел Сорокин.

Сегодня суммарные запасы нефти в Югре составляют около 23 млрд тонн. Однако их добыча сопряжена с рядом сложностей, в первую очередь связанных с труднодоступностью и высокой степенью обводненности месторождений. В этой связи приоритетной задачей становится внедрение технологий по эффективной разработке трудноизвлекаемых запасов нефти (ТРИЗов). Для стимулирования добычи «трудной нефти» предусмотрены налоговые льготы и особые режимы для недропользователей.

Югра активно внедряет передовые решения, такие как «цифровые двойники» месторождений и концепцию «интеллектуальных месторождений», которые позволяют повысить эффективность добычи и снизить затраты. В регионе уже выделено три полигона, где действуют льготные условия для разработки ТРИЗов, и в ближайшее время Минприроды России планирует расширить такие территории.

Ограничения ОПЕК+ временно сдерживают добычу нефти, однако потенциал региона гораздо выше текущих показателей. По словам первого заместителя губернатора Югры Алексея Забозлаева, после снятия ограничений округ способен стабильно обеспечивать 40-45% общероссийской добычи нефти, что соответствует 220-230 млн тонн в год.

Важным событием форума «Нефтяная столица» традиционно стал конкурс инновационных проектов. В этом году молодые специалисты представили на суд жюри более ста разработок, охватывающих широкий круг тем – от геологии и химии до цифровизации, промбезопасности и экологии. Победители конкурса получили денежные призы по 150 тысяч рублей в каждой номинации.

Победительница конкурса Ныт Сыонг Ле из Вьетнама представила проект создания центров обработки данных на основе попутного нефтяного газа: «Сейчас эпоха искусственного интеллекта и цифровой экономики. Наш проект предполагает строительство центров обработки данных на попутном газе. Это решение важно для устойчивого развития России и ее лидерства в мире».

Подводя итоги форума, Алексей Забозлаев подчеркнул высокий профессионализм участников и качество представленных проектов: «Форум вновь подтвердил статус качественной международной площадки для диалога и обмена опытом в области нефтегазового комплекса. За два дня мы успели обсудить все ключевые направления отрасли – от технологической трансформации до вопросов экологии».

Губернатор Руслан Кухарук также высоко оценил результаты форума и отметил важность работы с молодежью. Он напомнил, что около 80% выпускников школ – участников проекта «Энергений» – продолжают обучение в профильных вузах и готовы развивать отрасль дальше: «Форум помогает раскрыть потенциал молодых специалистов. Это показывает, что наша молодежь уверенно смотрит в будущее, чувствует поддержку и готова работать на благо нефтегазового комплекса, нашего региона и страны. Благодарю всех участников за нестандартный подход и креативные идеи».

Форум «Нефтяная столица» проводится с 2018 года и за это время в нем приняли участие более 7 тысяч специалистов из России и 23 зарубежных стран. Организаторами выступают Правительство Югры, Совет молодых ученых Российской академии наук, Российский национальный комитет Мирового нефтяного совета, Югорский государственный университет, АНО «Интеллектуальный клуб» и Союз «Торгово-промышленная палата Югры».