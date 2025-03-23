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В Югре подорожала капуста, картофель и водка

В Югре выросли цены на овощи и водку – цены выше среднероссийских

В Югре подорожала капуста, картофель и водка
Фото: freepik

В Югре зафиксирован рост цен на продукты. По данным Тюменьстата, с начала 2025 года выросли цены на капусту, картофель и водку. Их стоимость превышает средние показатели по Уральскому федеральному округу и России.

Капуста с начала года подорожала на 18,7% (+9,65 руб.), за неделю цена выросла еще на 0,9%. В среднем килограмм стоит 61 руб., что на 4,93 руб. дороже, чем в Уральском федеральном округе, и на 8,38 руб. больше, чем в среднем по России.

Картофель за тот же период вырос в цене на 19,7% и сейчас стоит 68,05 руб. за килограмм, что выше среднеуральского показателя на 1,82 руб. и общероссийского на 0,92 руб.

Водка крепостью 40% заняла третье место по росту цен. С начала года она подорожала на 8,9%, а за неделю – на 0,2%. В Югре ее стоимость превышает цену в УрФО на 19 руб, а по России – на 29,62 руб.

Помимо продуктов, жители региона сталкиваются с высокими тарифами на коммунальные услуги. Стоимость холодного водоснабжения в Югре составляет 63,62 руб. за кубометр, что на 18,54 руб. выше, чем в УрФО, и на 23,58 руб. больше, чем в среднем по стране.


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Сегодня в 16:10, просмотров: 88, комментариев: 0
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