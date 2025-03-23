Югру накроет непогода – ожидается ветер до 23 м/с и метель

С 22 по 24 марта в Югре прогнозируется ухудшение погоды. По данным Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, в регионе ожидается ветер и сильная метель. Неблагоприятные погодные условия продлятся до утра 24 марта, передает телеграм-канал «Управление автодорог Югры».

Наиболее сложная обстановка прогнозируется сегодня, 23 марта: в течение дня порывы ветра достигнут 18-23 м/с, после 20:00 скорость снизится до 15-19 м/с.

«Рекомендуем водителям строго придерживаться правил дорожного движения: держать достаточную дистанцию, снижать скорость и избегать резких маневров. Пешеходам также важно принять дополнительные меры безопасности, такие как использование светоотражающих элементов на одежде и фонариков», – передают в источнике.

Специалисты предупреждают, что сильный ветер и снегопад могут привести к обрывам линий связи, повреждениям крыш зданий, падению деревьев и рекламных конструкций.