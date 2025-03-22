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В школах Нягани продлили карантин

Школьники Нягани останутся на дистанционном обучении до 30 марта

В школах Нягани продлили карантин
Фото: freepik

В Нягани карантин в школах продлен еще на неделю – учащиеся 1-8 и 10 классов будут учиться дистанционно до 30 марта. Выпускники 9 и 11 классов продолжают обучение в очном формате. Решение принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил мэр города Иван Ямашев.

«К сожалению эпидемиологическая обстановка в городе продолжает ухудшаться. В структуре заболевших на детское население приходится 76%. Заболеваемость превышает средний многолетний уровень, этот рост касается всех возрастных групп: до 2 лет в 3,39 раз, от 3-6 лет в 2,09 раз, от 7-14 лет в 2,91 раза, от 15-17 лет в 3,08 раз. Установлено 216 случаев гриппа, из них 163 ребенка», – рассказал глава Нягани в своем телеграм-канале.

Помимо карантина в школах, приостановлены все спортивные занятия, сборы и соревнования, а также массовые культурные мероприятия.


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Сегодня в 15:23, просмотров: 102, комментариев: 0
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