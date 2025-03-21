В Югре состоялось заседание Общественной палаты по жилищно-коммунальным вопросам

На заседании комиссии Общественной палаты Югры по жилищно-коммунальному комплексу, строительству, дорогам и экологической безопасности общественники обсудили вопросы переселения граждан из аварийного жилья, а также подняли проблему фенольных домов в Пыть-Яхе.

Перед началом заседания члены комиссии проанализировали текущее состояние аварийного жилфонда в Пыть-Яхе и оценили территории, требующие улучшения городской среды. В центре внимания оказалась новая адресная программа по переселению жителей автономного округа из аварийного жилья на 2024-2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Основная цель программы – финансовая поддержка муниципалитетов в решении задач по расселению граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Реализация программы пройдет в семь этапов и охватит 20 муниципальных образований округа. Среди них – города Когалым, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, а также Белоярский, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский и Ханты-Мансийский районы.

Всего за срок действия программы планируется переселить 38 181 человека из 1759 многоквартирных домов. В Пыть-Яхе аварийными признаны 38 жилых домов, 37 из которых попали в эту категорию до 1 января 2022 года. В текущем году в городе уже завершено расселение одного дома, проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядчика для его сноса. Еще пять домов в микрорайонах 2а, 3, 7 и 10 находятся в завершающей стадии расселения.

Председатель комиссии Сергей Таньшин отдельно поднял вопрос о фенольных домах в Пыть-Яхе. Такие здания построены с использованием панелей, содержащих фенолформальдегидные смолы, и сегодня считаются экологически небезопасными и низкоэффективными в эксплуатации.

«В Пыть-Яхе, как и во многих городах округа, много фенольных домов. Эти здания несут реальную угрозу здоровью граждан, и решением данной проблемы должны заниматься муниципалитеты, а не сами жильцы. На данный момент программа расселения из фенольного жилья не проработана должным образом. Мы предлагаем Правительству Югры обратить внимание на эту тему и усилить работу в данном направлении», – подчеркнул Сергей Таньшин.

По итогам заседания комиссии Сергей Таньшин рекомендовал актуализировать перечень аварийных домов, уточнить их общую площадь и количество семей, нуждающихся в расселении, с целью эффективного выполнения утвержденной адресной программы.