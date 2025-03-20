В Югре готовятся к предстоящим сезонам паводков и пожаров

Губернатор Югры Руслан Кухарук принял участие в Всероссийском совещании по противопаводковым мероприятиям и подготовке к пожароопасному сезону, которое впервые прошло в формате видеоконференцсвязи под руководством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Патрушева. В обсуждении приняли участие представители федеральных ведомств и руководители регионов, что позволило выработать четкий план действий для каждого субъекта, включая Югру.

По данным на сегодняшний день, на территории автономного округа чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. На всех реках наблюдается ледостав, опасных гидрологических явлений и угроз ЧС не зафиксировано. Однако в зоне возможного подтопления находится 47 населенных пунктов, где проживают около 4 000 человек. Для оперативного реагирования сформирована группировка сил, в которую входят 1 500 единиц техники, а в муниципалитетах подготовлены 78 пунктов временного размещения.

Также ведется активная работа по защите населения от последствий лесных и ландшафтных возгораний. В регионе созданы пожарно-спасательные гарнизоны, подготовлены мобильные группы и аэромобильная группировка. Утверждены маршруты авиационного патрулирования общей протяженностью почти 10 000 километров.

Кухарук отметил, что власти округа делают все возможное для минимизации рисков и обеспечения безопасности жителей. Он также призвал югорчан быть внимательными и соблюдать правила безопасности в преддверии весеннего половодья и пожароопасного сезона.