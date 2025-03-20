В Сургуте проходит VIII международный форум «Нефтяная столица»

В Сургуте состоялся VIII Международный молодежный научно-практический форум «Нефтяная столица», который собрал молодых ученых, специалистов и лидеров нефтегазовой отрасли. В этом году мероприятие объединило участников из 16 стран, подтвердив статус Югры как ключевого центра развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Форум стал важной площадкой для обсуждения перспектив нефтегазовой индустрии, кадровой политики, инновационных технологий и международного сотрудничества. Одним из главных событий программы стала пленарная дискуссия «ТЭК России: технологии, экономика, кадры», в которой приняли участие эксперты, молодые инженеры и ученые.

Участники дискуссии обсудили ключевые вопросы развития ТЭК, включая рост мирового спроса на нефтепродукты, внедрение новых технологий для снижения себестоимости добычи и упрощение работы нефтяников на месторождениях. Губернатор Югры Руслан Кухарук подчеркнул, что сейчас ведется активная работа над Концепцией развития ресурсной базы углеводородов до 2050 года, которая учитывает федеральные требования и стратегические задачи отрасли. Он отметил, что для устойчивого развития необходимо не только внедрение новых технологий, но и подготовка квалифицированных кадров, а также создание условий для сотрудничества с партнерами.

В форуме приняли участие представители дружественных зарубежных стран, которые выразили заинтересованность в российских наработках в сфере добычи трудноизвлекаемых запасов нефти. По словам участников, Югра остается надежным стратегическим партнером и обладает передовыми технологиями, привлекающими внимание иностранных коллег.

Форум «Нефтяная столица» традиционно становится местом, где генерируются новые идеи, укрепляются профессиональные связи и формируются тренды развития отрасли. В этом году площадка подтвердила свой высокий статус, объединив ведущих специалистов, молодых ученых и стратегических партнеров. Губернатор поблагодарил всех участников за активность и нестандартный подход к решению задач, подчеркнув, что совместными усилиями создаются условия для роста молодых ученых и укрепления позиций Югры как одного из ключевых регионов в энергетической сфере.