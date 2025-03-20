В марте в ХМАО появилось 1,5 тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей

В ХМАО в марте 2025 года открыли более 1,5 тысячи вакансий с зарплатой от 200 тыс. рублей, сообщили аналитики hh.ru. Для сравнения, средняя предлагаемая зарплата в регионе по итогам февраля составила 81,1 тыс. рублей.

Чаще всего высокие зарплаты предлагают водителям, на которых приходится 17% всех вакансий с доходом от 200 тысяч рублей. Далее следуют машинисты (12%), курьеры (9%) и сварщики (3%).

Компании, предлагающие такие доходы, в основном работают в сферах строительства, недвижимости и нефтегазовой отрасли (по 13%), промышленного оборудования и техники (8%), логистики и перевозок (5%), а также добычи полезных ископаемых (4%).