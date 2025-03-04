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​Работодателей в Югре заставили платить сотрудникам за наставничество

Обучение новых сотрудников официально считается дополнительной работой

​Работодателей в Югре заставили платить сотрудникам за наставничество
Фото: ru.freepik.com

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу поправки к Трудовому кодексу, закрепляющие понятие наставничества в сфере труда. Согласно новой статье 351.8 ТК РФ, помощь коллегам в освоении профессиональных навыков теперь официально признается дополнительной работой, за которую предусмотрена оплата.

Размер выплаты и условия наставничества должны быть прописаны в трудовом договоре или дополнительном соглашении. Устная договоренность не имеет юридической силы. В разных организациях сумма доплат может варьироваться – например, в ЖКХ минимальная оплата за наставничество составляет не менее 10% от оклада, а максимальный размер не ограничен и устанавливается по соглашению сторон, пояснила юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву Дарья Ерзина.

Если работодатель отказался оплачивать наставничество, несмотря на подписанное соглашение, сотрудник может обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или профсоюз. Также возможна подача иска в суд для защиты своих прав.

При этом работник вправе досрочно отказаться от наставничества, а работодатель – отменить поручение, предупредив об этом минимум за три рабочих дня.

По данным hh.ru, в начале 2025 года наставничество упоминалось в 11% вакансий, особенно востребовано оно в ИТ-сфере, ритейле и телеком-отрасли.

Больше о законах, которые вступили в силу в марте 2025 года − читайте на нашем портале.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 103, комментариев: 0
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