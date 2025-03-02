Трагедия в Югорске – отравление газом унесло жизни брата и сестры

В Югорске возбуждено уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки и ее старшего брата в частном доме. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление газом. Об этом сообщили в телеграм-канале «Прокуратура ХМАО-Югры».

«1 марта 2025 года в частном жилом доме по ул.Южной в г.Югорске в результате отравления газом погибли 12-летняя девочка и ее 24-летний брат. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – передают в источнике.

В настоящее время выясняются все обстоятельства трагедии.