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Югра вошла в число регионов-лидеров по снижению заболеваемости ВИЧ

Югра на уровне Москвы и Санкт-Петербурга – регион лидирует в борьбе с ВИЧ

Югра вошла в число регионов-лидеров по снижению заболеваемости ВИЧ
Фото: freepik

В Югре зафиксировали значительное снижение заболеваемости ВИЧ – количество новых случаев сократилось почти на 20%. Регион стал одним из лидеров в борьбе с инфекцией наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, заявил главный внештатный специалист по ВИЧ-инфекции Минздрава РФ Алексей Мазус. Об этом сообщили в телеграм-канале «Югра. Официально».

«В свою очередь заместитель Губернатора Югры Всеволод Кольцов отметил, что региональные власти пристально следят за эпидситуацией, в том числе с помощью обследования жителей. Так, в прошлом году анализы на ВИЧ сдали почти 600 тысяч человек – это более 30% от населения округа», – передают в источнике.

Еще один положительный результат – в 2024 году в Югре не выявили ни одного случая передачи ВИЧ от матери к ребенку.


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Сегодня в 14:10, просмотров: 129, комментариев: 0
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