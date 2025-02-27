Победителям конкурса предоставят финансовую и экспертную поддержку

В югорском Музее природы и человека в 2025 году появится инклюзивный путеводитель для людей с ментальными нарушениями, а в Музее истории русского быта в Ханты-Мансийском районе – новая экспозиция. Эти проекты вошли в число 15 инициатив жителей ХМАО, ставших победителями грантового конкурса компании «Газпром нефть».

Идеи соискателей оценивали эксперты по социальному проектированию и креативным индустриям, представители НКО и органов власти. Главный критерий для предоставления гранта – польза проекта для общества и конкретной территории.

«Грантовый конкурс помогает неравнодушным жителям реализовать свои идеи и улучшить жизнь родных регионов. Мы стремимся поддержать таких людей не только финансами, но и экспертизой, – подчеркивает начальник департамента по корпоративным коммуникациям и региональному развитию компании «Газпром нефть» Александр Дыбаль. – Для компании важно, чтобы социальные инициативы приносили долгосрочную пользу и вдохновляли жителей наших регионов на новые проекты».

В Югре конкурс организует «Газпромнефть-Хантос» по программе «Родные города». По словам гендиректора предприятия Дмитрия Колупаева, уже более десяти лет предложения хантымансийцев помогают компании эффективно участвовать в развитии округа. «Каждый год мы получаем заявки на реализацию собственных идей от тех, кто живет интересами своего региона и старается сделать его еще лучше, комфортнее, кто старается сохранить культуру и передать знания следующему поколению», – отметил он.

Всего за время проведения грантового конкурса в Югре было реализовано 165 проектов. В числе наиболее ярких – творческая лаборатория «ОПЕРАктив», летний кинотеатр в Болчарах, фестиваль «Книжная полка».

В 2025 году большинство грантов выиграли культурные проекты. Это «Фестиваль одной книги», который пройдет в Ханты-Мансийске и будет посвящен «Маленькому принцу», создание арт-пространства «ЛитКвест» в Кондинском районе и ряд других.