Отделение СФР рассказало, когда югорчане получат пенсии и пособия в марте

Отделение Социального фонда России по Югре опубликовало график перечисления пенсий и пособий в марте 2025 года. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, деньги поступят заранее.

Когда придут выплаты?

3 марта – поступят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин;

пособие по беременности и родам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;

выплаты на детей военнослужащих по призыву и мобилизованных.

5 марта – переведут ежемесячную выплату из материнского капитала.

7 марта – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

5, 10, 18 и 21 марта – пенсионеры, получающие выплаты через кредитные организации, получат деньги в эти дни.

Для получающих выплаты по почте – пенсии и пособия доставляются с 4 по 30 марта в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

Важно: деньги могут поступать на счета в течение дня. Если выплата не пришла с утра, стоит дождаться ее до вечера.