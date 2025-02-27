16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  85,9279   EUR  90,1826  

Новости

Больше новостей
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?
Комментировать
0
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?

Да, но все разрешилось благополучно 66.7%

Да, я потерял(а) деньги 2.3%

Нет 15.2%

Сталкивались мои близкие (знакомые, друзья) 15.9%

Всего голосов: 132

Комментировать
0
Больше опросов

​График выплат пособий и пенсий в марте в ХМАО: когда ждать деньги

Отделение СФР рассказало, когда югорчане получат пенсии и пособия в марте

​График выплат пособий и пенсий в марте в ХМАО: когда ждать деньги
Фото: Отделение СФР по Югре

Отделение Социального фонда России по Югре опубликовало график перечисления пенсий и пособий в марте 2025 года. Если дата выплаты выпадает на выходной или праздничный день, деньги поступят заранее.

Когда придут выплаты?

3 марта – поступят:

  • единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин;
  • пособие по беременности и родам;
  • пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей;
  • выплаты на детей военнослужащих по призыву и мобилизованных.

5 марта – переведут ежемесячную выплату из материнского капитала.

7 марта – пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

5, 10, 18 и 21 марта – пенсионеры, получающие выплаты через кредитные организации, получат деньги в эти дни.

Для получающих выплаты по почте – пенсии и пособия доставляются с 4 по 30 марта в соответствии с графиком работы почтовых отделений.

Важно: деньги могут поступать на счета в течение дня. Если выплата не пришла с утра, стоит дождаться ее до вечера.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:35, просмотров: 174, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюменской области увеличена стоимость трудового патента для иностранцев 729
  2. У Сургута три ключевые проблемы, требующие решения, – газ, налоги и дефицит земли 499
  3. В крупнейших магазинах России выявили поддельную молочную продукцию 492
  4. Власти Югры планируют досрочно сдать мост через Обь 448
  5. ​Как меняется Сургут: цифры и факты из отчета главы 446
  6. Мошенники ловят доверчивых людей на форумах в интернете – инструкция, как не стать жертвой обмана 432
  7. ​Тюменская область направит миллиард рублей на поддержку многодетных семей в рамках нацпроекта «Семья» 390
  8. ​Инвестиционный стандарт Тюменской области получил положительные отзывы от бизнеса 384
  9. Средняя зарплата в Ханты-Мансийске выросла до 128 тысяч рублей 377
  10. ​Творческие проекты Тюменской области могут получить поддержку до 650 тысяч рублей 372
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 11713
  2. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3496
  3. «Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором 2502
  4. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 2262
  5. ​Инвестор рассказал о другой стороне конфликта со скандально известным в Сургуте ресторатором Гулякиным 1724
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША 1616
  7. ​Снос ДК «Строитель» в Сургуте привлек внимание ФСБ 1562
  8. ​Метапневмовирус добрался до России: выявлены случаи в нескольких регионах 1386
  9. ​«Душа - Богу, Сердце - женщине, Долг - Отечеству, Честь - никому» 1374
  10. Дуэль или спланированное убийство? СК проверит обстоятельства смерти Лермонтова 1368
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 11713
  2. Прекратите кормить мошенников! 7340
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 4217
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 4042
  5. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3790
  6. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 3587
  7. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3496
  8. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3450
  9. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 3342
  10. ​Зачем Сургуту скверы 3292

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика