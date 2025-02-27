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​В Нефтеюганске столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавшие

В Нефтеюганске водитель «Лады» не справился с управлением и попал в ДТП с автобусом

​В Нефтеюганске столкнулись легковушка и автобус: есть пострадавшие
Фото: ГАИ Югры

Вечером 26 февраля в Нефтеюганске произошло ДТП с пострадавшими. 40-летний водитель автомобиля «Лада», по предварительной информации, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом «ПАЗ», которым управлял 48-летний водитель. Авария произошла на улице 5П проезд около 19:35, передает Госавтоинспекция Югры.

В результате аварии травмы получили сам водитель легкового автомобиля, а также 43-летняя пассажирка автобуса.

За минувшие сутки на окружных дорогах зарегистрировали три ДТП, в которых один человек погиб, трое − получили травмы, в том числе ребенок.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 60, комментариев: 0
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