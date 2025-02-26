16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  86,6318   EUR  90,9403  

Новости

Больше новостей
Вы без смартфона готовы прожить какое-то время?
Комментировать
0
Сталкивались ли вы с телефонными мошенниками, вымогающими у вас деньги?
Комментировать
0
Должен ли бюджет Югры выплачивать певцу Газманову 12 миллионов рублей за концерт?

Да, Газманов это заслуживает 3.6%

Нет, Газманову надо заплатить от бюджета гораздо меньше 13.3%

Нет, Газманов должен зарабатывать коммерческим образом 80.7%

Не знаю 2.4%

Всего голосов: 166

Комментировать
0
А вы за возвращение на российский рынок Coca-Cola и других западных производителей продуктов?

Да 48.2%

Нет 43.2%

Не знаю 8.6%

Всего голосов: 139

Комментировать
0
Больше опросов

Власти Югры планируют досрочно сдать мост через Обь

Новый мост через Обь могут открыть уже в октябре

Власти Югры планируют досрочно сдать мост через Обь
Фото: Стройкомплекс Югры

Новый мост через Обь могут сдать уже в октябре 2025 года – раньше запланированного срока. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев.

«Есть уверенность, что в этом году досрочно, в октябре мы сдадим новый мост через Обь», – заявил он.

Замгубернатора отметил, что перед Сургутом стоят масштабные задачи. Власти города и округа совместно займутся реорганизацией транспортных потоков, развитием дорожной сети, возведением социальных объектов и НТЦ, а также расселением аварийного жилья и благоустройством общественных пространств.

Напоминаем, в начале февраля готовность моста через Обь в Сургуте превысила 67%. В настоящий момент специалисты ведут установку аэродинамических обтекателей, а также проводят намораживание ледовой переправы и технических площадок.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:10, просмотров: 53, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Школьников Сургута отправляют на дистант из-за всплеска ОРВИ 590
  2. ​В Сургуте 38 предпринимателей нарушили правила уборки снега 493
  3. ​Тюменская область усиливает защиту объектов ТЭК 485
  4. ​В Тюмени обсудят особенности строительства быстровозводимых зданий в условиях Западной Сибири 415
  5. ​В Ишиме при поддержке правительства региона создают новый МРТ-центр 412
  6. ​В Тюменской области нарастят объемы газификации 397
  7. ​Перевозка школьников обойдется бюджету Сургута в 137 миллионов рублей 397
  8. ​Тюменская область сокращает время обнаружения пожаров и оптимизирует работу школ 381
  9. ​Нацпроект помог увеличить число предпринимателей в Тюменской области 373
  10. ​Тюменские врачи провели сложнейшую операцию и спасли жизнь ребенку с опухолью у сердца 364
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 11054
  2. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3175
  3. «Мне не драться надо, а работать»: скандальный ресторатор Алексей Гулякин рассказал о неприятной встрече с инвестором 2423
  4. Россиян предупредили о новом штрафе за неправильно установленную входную дверь 2061
  5. ​Сургут отмечает день рождения 1600
  6. ​Куда сходить в Сургуте на выходных 22-23 февраля? // АФИША 1548
  7. ​Решат ли проблему высоких платежек за электричество в ХМАО? В Госдуме пройдет большое совещание по тарифам 1503
  8. ​Инвестор рассказал о другой стороне конфликта со скандально известным в Сургуте ресторатором Гулякиным 1483
  9. ​Снос ДК «Строитель» в Сургуте привлек внимание ФСБ 1479
  10. ​«Душа - Богу, Сердце - женщине, Долг - Отечеству, Честь - никому» 1314
  1. Военный хор перепел песню «Сигма Бой» ко Дню защитника Отечества 11054
  2. Прекратите кормить мошенников! 7149
  3. ​Белые буквы на кирпичной стене 4048
  4. ​Не заплатил – потерял жилье: что ждет должников по ЖКХ в 2025 году 3960
  5. ​Главное, ребята, сердцем не стареть! 3688
  6. ​Владислав Засыпкин: «Бакалавриат не был принят ни обществом, ни рынком труда» 3527
  7. ​McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple могут первыми вернуться в Россию 3388
  8. Почему нынешний созыв Думы Сургута оказался уникальным — интервью с депутатом 3293
  9. ​Зачем Сургуту скверы 3197
  10. ​Более 900 спортсменов приняли участие в зимних сельских играх Тюменской области 3175

последние комментарии читаемые комментируемые

Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика