Космическая детская площадка появится в Лянторе

В Лянторе построят уникальную детскую площадку «Научная станция», где юные исследователи смогут в игровой форме изучать науку. Проект одобрили местные жители в рамках рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

Площадка разместится в городском сквере между 3-м и 4-м микрорайонами.

«Работы на месте начнутся с демонтажа прежних тротуаров и опор освещения, вместо них обустроят новые дорожки, постелят безопасное резиновое покрытие», – передают в источнике.

Главной особенностью площадки станет двухуровневый игровой комплекс с образовательными элементами. Дети смогут изучить строение Солнечной системы, познакомиться с принципами работы гироскопа, поиграть с интерактивными панелями и даже завести механический экскаватор.

Открытие площадки запланировано к началу нового учебного года.