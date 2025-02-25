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В Лянторе построят площадку для юных любителей космоса

Космическая детская площадка появится в Лянторе

В Лянторе построят площадку для юных любителей космоса
Фото: t.me/stroyka_ugra

В Лянторе построят уникальную детскую площадку «Научная станция», где юные исследователи смогут в игровой форме изучать науку. Проект одобрили местные жители в рамках рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий. Об этом сообщили в телеграм-канале «Стройкомплекс Югры».

Площадка разместится в городском сквере между 3-м и 4-м микрорайонами.

«Работы на месте начнутся с демонтажа прежних тротуаров и опор освещения, вместо них обустроят новые дорожки, постелят безопасное резиновое покрытие», – передают в источнике.

Главной особенностью площадки станет двухуровневый игровой комплекс с образовательными элементами. Дети смогут изучить строение Солнечной системы, познакомиться с принципами работы гироскопа, поиграть с интерактивными панелями и даже завести механический экскаватор.

Открытие площадки запланировано к началу нового учебного года.


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Сегодня в 11:38, просмотров: 118, комментариев: 0
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