Отделение СФР по ХМАО напомнило об увеличении размеров пособий по временной нетрудоспособности

С января 2025 года в Югре увеличились максимальные размеры пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет. Об этом напомнили в региональном СФР.

«Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2025 году вырос до 172 488,69 рублей в месяц, максимальный размер пособия по беременности и родам – до 794 355,80 рублей за 140 дней беременности. Предельная сумма по уходу за ребенком до 1,5 лет составила 68 995,60 рублей в месяц», − говорится в сообщении.

Как рассчитываются пособия?

Размер выплат зависит от среднего заработка за 2023 и 2024 годы, а также от страхового стажа.

Больничные оплачиваются в размере 60%, 80% или 100% среднего заработка, в зависимости от стажа.

Пособие по беременности и родам выплачивается в полном размере от среднего заработка.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка одного из родителей, оформившего отпуск.

Если страховой стаж меньше шести месяцев или зарплата ниже МРОТ, выплаты рассчитываются исходя из минимального размера оплаты труда, который в 2025 году увеличился до 22 440 рублей. Так, минимальная оплата одного дня больничного в 2025 составляет 737, 75 рублей (без районного коэффициента).

Электронные больничные и автоматические выплаты

Выплаты по больничным листам в Югре происходят автоматически – работникам не нужно подавать документы. Работодатель получает информацию о больничном онлайн, а после его закрытия Социальный фонд России (СФР) сам рассчитывает пособие и перечисляет деньги сотруднику.

«В 2024 году Отделение СФР по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре оплатило 703 410 больничных листов, назначило 9 330 женщинам пособие по беременности и родам. Кроме того, в прошлом году 165 435 югорчан получали пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет», − рассказала заместитель управляющего Отделением Соцфонда по ХМАО – Югре Ольга Галюк.

Важно: если уволились, но заболели

Если заболевание или травма произошли в течение 30 дней после увольнения, бывший сотрудник имеет право обратиться к прежнему работодателю за оплатой больничного.

Более подробную информацию о статусе больничного можно узнать в личном кабинете на портале Госуслуг.