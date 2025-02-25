В ХМАО опрокинулся снегоход − водитель получил травмы

В Октябрьском районе ранним утром 24 февраля произошло ДТП с участием снегохода. По предварительной информации, 27-летний водитель «Бурана», спускаясь с горы на улице Советская, не справился с управление − транспорт перевернулся. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

В результате мужчина получил травмы. Как выяснилось, он не имел прав соответствующей категории и управлял снегоходом без специальной экипировки.

«Госавтоинспекция напоминает: снегоход является транспортным средством повышенной опасности, управляя которым необходимо соблюдать нормы законодательства и требования безопасности», − говорится в сообщении.

Ранее в Нижневартовске при столкновении двух автомобилей пострадали два ребенка.