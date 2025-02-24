В ХМАО студент из Таджикистана избил несовершеннолетнего

В Лангепасе 19-летнего студента колледжа из Канибадама (Таджикистан) арестовали за вымогательство денег и избиение несовершеннолетнего – ему грозит до семи лет тюрьмы. Об этом сообщили в телеграм-канале «Суды Югры».

«19-летний уроженец Канибадама в течение месяца угрожал несовершеннолетнему физической расправой за отказ отдать ему 15 тысяч рублей. Также установлено, что студент избил потерпевшего, после чего тот перечисли ему часть денег. Старшекурсник придумал историю, якобы 16-летний студент распространяет о нем слухи, из-за которых тот поссорился со своей девушкой», – передают в источнике.

В суде обвиняемый просил избрать ему подписку о невыезде, так как собирался на соревнования.