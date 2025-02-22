В среднем таксистам и водителям в Югре предлагают 90 тысяч рублей

ХМАО оказался на шестом месте в рейтинге регионов с наибольшей динамикой увеличения зарплаты в вакансиях для таксистов и водителей. За год средняя зарплата в объявлениях выросла на 34%. Теперь соискателям предлагают 90 328 рублей в месяц, сообщает Авито Работа.

«Для поддержания конкурентоспособности работодатели в сфере такси и пассажирских грузоперевозок увеличивают зарплаты и улучшают условия труда. Рост средних зарплатных предложений в сфере такси и пассажирских перевозок в январе 2025 года составил 11% год к году, что соответствует общерыночной тенденции. Вместе с тем компании активно ищут дополнительные способы мотивации сотрудников. Например, часто в вакансиях для водителей такси работодатели указывают наличие зон отдыха, скидок в компании, рабочего смартфона, обучения, а также предоставляют оплачиваемые бензин и услуги шиномонтажа», – рассказал директор категории «Такси, транспорт и логистика» Авито Работы Артем Егоренков.

Лидерами по росту зарплат для водителей стали Башкортостан (+55%) и Ульяновская область (+43%), где работодатели предлагают в месяц 123 380 рублей и 129 555 рублей соответственно.