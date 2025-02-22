Югорчанам станет проще получить выплаты на подготовку детей к школе

В Югре расширили меры поддержки многодетных семей, которым предоставляют выплаты на сбор ребенка в школу. Окружное правительство внесло изменения в закон о поддержке семьи и детства по поручению губернатора Руслана Кухарука, сообщили в телеграм-канале «Югра. Официально».

«Что изменилось? Увеличен доходный порог для получения выплат – с 1,5 до 2 прожиточных минимумов на человека. Больше не нужно получать единое пособие», – говорится в сообщении.

Благодаря этим изменениям количество семей, имеющих право на поддержку, вырастет более чем в пять раз — с 3 200 до 16 600.

Подать заявку можно через Фонд пенсионного и социального страхования.