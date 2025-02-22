В Югре задержали мигрантов-наркоторговцев, выявили сотни нарушений и аннулировали патенты

За четыре дня полицейский Югры нашли 700 нарушений миграционного законодательства. Более половины из них связаны с незаконным въездом, выездом и пребыванием на территории России.

«В ходе профилактических мероприятий по недопущению нарушений в сфере миграционного законодательства полицейские проверили порядка 2000 тысяч объектов транспорта, строительства, торговли, промышленных зон, жилого сектора и мест компактного проживания иностранных граждан», – передает телеграм-канал окружной полиции.

Какие нарушения зафиксировали?

38 случаев незаконного трудоустройства (ст. 18.10, 18.15 КоАП РФ).

Два мигранта работали в сферах, запрещенных региональным постановлением, их работодатель оштрафован на 800 тысяч рублей.

52 иностранцам отказано во въезде в Россию, 17 выдворены, 47 патентов аннулировано.

70 иностранных граждан оштрафованы за нарушения ПДД.

В Сургуте оперативники задержали двух мигрантов, подозреваемых в распространении наркотиков. У них обнаружено 2,82 грамма синтетических веществ. Кроме того, в Сургутском районе задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске.

В ходе проверок возбуждено 88 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции и фиктивной регистрации иностранцев. Также выявлены четыре случая подделки документов.

Полицейские зафиксировали 18 случаев нелегального пересечения российской границы. Материалы переданы в пограничную службу ФСБ для дальнейшего разбирательства.