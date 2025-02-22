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​В Югре продолжаются массовые рейды мигрантов: 700 нарушений, десятки уголовных дел

В Югре задержали мигрантов-наркоторговцев, выявили сотни нарушений и аннулировали патенты

​В Югре продолжаются массовые рейды мигрантов: 700 нарушений, десятки уголовных дел
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

За четыре дня полицейский Югры нашли 700 нарушений миграционного законодательства. Более половины из них связаны с незаконным въездом, выездом и пребыванием на территории России.

«В ходе профилактических мероприятий по недопущению нарушений в сфере миграционного законодательства полицейские проверили порядка 2000 тысяч объектов транспорта, строительства, торговли, промышленных зон, жилого сектора и мест компактного проживания иностранных граждан», – передает телеграм-канал окружной полиции.

Какие нарушения зафиксировали?

  • 38 случаев незаконного трудоустройства (ст. 18.10, 18.15 КоАП РФ).
  • Два мигранта работали в сферах, запрещенных региональным постановлением, их работодатель оштрафован на 800 тысяч рублей.
  • 52 иностранцам отказано во въезде в Россию, 17 выдворены, 47 патентов аннулировано.
  • 70 иностранных граждан оштрафованы за нарушения ПДД.

В Сургуте оперативники задержали двух мигрантов, подозреваемых в распространении наркотиков. У них обнаружено 2,82 грамма синтетических веществ. Кроме того, в Сургутском районе задержали иностранца, находившегося в федеральном розыске.

В ходе проверок возбуждено 88 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции и фиктивной регистрации иностранцев. Также выявлены четыре случая подделки документов.

Полицейские зафиксировали 18 случаев нелегального пересечения российской границы. Материалы переданы в пограничную службу ФСБ для дальнейшего разбирательства.


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22 февраля в 10:33, просмотров: 662, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
22 февраля в 13:56
Можно бесконечно смотреть:
- как горит огонь,
- как работают другие люди,
- как полиция Югры борется с иностранными мигрантами.

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