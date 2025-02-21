Сезонные коэффициенты и пересмотр тарифов затронут жителей негазифицированных домов

В Госдуме прошло собрание, посвященное резкому подорожанию электроэнергии в Югре. Постановление Правительства РФ, которое вводит сезонные коэффициенты к дифференцированным тарифам на электроэнергию для жителей домов с электроотоплением в негазифицированных населенных пунктах и СНТ, находится на подписи у Председателя Правительства и будет принято в ближайшее время, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«На втором совещании по вопросам корректировки диапазонов дифференцированных тарифов на электроэнергию для населения в Комитете Государственной Думы по энергетике с участием заместителя Министра энергетики РФ Евгения Грабчака и заместителя Руководителя ФАС России Геннадия Магазинова мы еще раз предметно рассмотрели подготовленный ФАС и Минэнерго проект документа», − говорится в его телеграм-канале.

В проекте есть несколько ключевых пунктов:

расширение действия повышающего сезонного коэффициента 1,8 к диапазонам объемов электропотребления в отопительный период для граждан, проживающих в жилых домах и садовых домах с электроотоплением на территории любого субъекта РФ;

пересмотр органами власти субъектов РФ не позднее 1 марта 2025 г. тарифов на электроэнергию для населения исходя из расширения действия повышающего сезонного коэффициента 1,8;

пересчет стоимости электроэнергии за январь, февраль 2025 г. для населения, проживающего в жилых домах с электроотоплением.

Коэффициент до 1,8 будет применяться к объемам потребления у граждан, проживающих в негазифицированных домах, если они подтвердят право собственности на жилье и наличие электроотопления соответствующими документами. Коэффициенты будут действовать только в отопительный сезон, рассказал Завальный.

«Принятие этих изменений позволит обеспечить донастройку механизма диапазонов потребления таким образом, чтобы не затрагивать добросовестных граждан, использующих электроотопление жилых домов в условиях отсутствия альтернативных источников теплоснабжения. При этом для борьбы с серым майнингом и перекрестным субсидированием в электроэнергетике система дифференцирования тарифов на электроэнергию для населения нуждается в дальнейшей настройке», − добавил он.

Напоминаем, после многочисленных жалоб жителей губернатор Руслан Кухарук поручил проработать проблему на федеральном уровне. В январе региональные власти направили предложения в Министерство энергетики РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой пересмотреть подход к расчету тарифов для северных регионов.

В правительстве Югры предложили:

Расширить действие сезонных коэффициентов для расчета тарифов;

Скорректировать максимальные значения для первого и второго диапазонов объемов потребления – это необходимо для тех, кто использует электроэнергию в качестве основного источника отопления.

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