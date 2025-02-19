Вопрос о тарифах на электроэнергию для частных домов обсудят 20 февраля

Завтра, 20 февраля, состоится большое совещание по вопросу дифференцированных тарифов на электроэнергию, которые вызвали резкое недовольство жителей Югры. В обсуждении примут участие представители Минэнерго, ФАС и комитета Госдумы по энергетике, сообщил в своем телеграм-канале первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Ранее он заявил, что в Правительстве РФ уже готовится постановление, которое позволит ввести сезонные коэффициенты 1,8 к тарифам на электроэнергию для жителей негазифицированных населенных пунктов и СНТ. Это должно снизить финансовую нагрузку на людей, отапливающих дома электричеством.

«Я считаю, что нужно в целях снижения рисков социальной напряженности целесообразно рассмотреть возможность установления на отопительный период действия сезонного коэффициента 1,8 к максимальному значению для первого и второго диапазонов объемов потребления электроэнергии населением и приравненными к нему категориями потребителей, проживающих в домах негазифицированных населенных пунктов и СНТ, оборудованных электроотопительными установками, на всей территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», − отмечал депутат.

Проблема дифференцированных тарифов приобрела особую остроту после того, как в январе 2025 года владельцы частных домов в Югре получили платежки с внезапно выросшими суммами − у некоторых они достигли 50-70 тысяч рублей.

«Мы рассчитываем, что документ будет принят в течение нескольких дней и позволит устранить возникшую несправедливость в отношении граждан, вынужденных отапливать свои дома электричеством. При этом очевидно, что это решение — оперативное, снимающее напряженность», − отметил Завальный.

Как подчеркнул депутат, введение сезонных коэффициентов — это оперативное решение, но оно не устраняет всех проблем. В будущем потребуется комплексный подход, включающий борьбу с бытовым майнингом, нерациональным потреблением электроэнергии и перекрестным субсидированием. Эти вопросы также планируют обсуждать на федеральном уровне.

Напоминаем, с начала 2025 года в Югре, как и в большинстве регионов России, начала действовать новая система расчета тарифов на электроэнергию. Эти изменения, по мнению экспертов, должны были способствовать справедливому распределению нагрузки и устранению перекрестного субсидирования. Однако реальность оказалась иной: многие жители округа столкнулись с резким увеличением платежей.

После многочисленных жалоб жителей губернатор Руслан Кухарук поручил проработать проблему на федеральном уровне. В январе региональные власти направили предложения в Министерство энергетики РФ и Федеральную антимонопольную службу с просьбой пересмотреть подход к расчету тарифов для северных регионов.

В правительстве Югры предложили:

Расширить действие сезонных коэффициентов для расчета тарифов;

Скорректировать максимальные значения для первого и второго диапазонов объемов потребления – это необходимо для тех, кто использует электроэнергию в качестве основного источника отопления.

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