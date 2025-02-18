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​Число погибших в пожарах ХМАО выросло в 2,5 раза

В Югре растет число пожаров – введены новые меры безопасности

​Число погибших в пожарах ХМАО выросло в 2,5 раза
Фото: МЧС России

В Югре стало больше пожаров по сравнению с прошлым годом. Особенно тревожной остается ситуация с гибелью людей − этот показатель увеличился в 2,5 раза, рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела информации и связи с общественностью Владислав Гилев.

«Большое количество пожаров в зимний период происходит по причине грубых нарушений правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок, печного отопления, при перегрузке электросети, а также обычной беспечности», − передает МЧС ХМАО.

МЧС России рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности и оборудовать свое жилье автономным дымовым пожарным извещателем. Этот небольшой, но эффективный прибор позволяет обнаружить задымление на ранней стадии. Его громкий сигнал разбудит даже крепко спящего человека, отмечают спасатели.

Стоимость пожарного извещателя не превышает тысячи рублей. Он прост в обслуживании: достаточно раз в год менять батарейку и раз в полгода продувать камеру от пыли, чтобы избежать ложных срабатываний.

Напоминаем, что в Сургуте ввели особый противопожарный режим до 10 марта 2025 года.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 89, комментариев: 0
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