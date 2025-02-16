Югорские школьники знают о ЗОЖ, но не всегда его соблюдают

Роспотребнадзор ХМАО провел исследование пищевых привычек учеников 50 школ округа. Опрос показал, что почти все семьи (98%) знают основы здорового питания, но придерживаются их только 85% школьников, передает «Вестник».

Одна из проблем – лишняя соль и сахар в еде. Например, 11,2% учеников досаливают уже готовые блюда, а 12,1% кладут в чай или кофе по три и больше ложек сахара.

Также выяснилось, что 44,9% школьников едят реже четырех раз в день. Врачи предупреждают: большие перерывы между приемами пищи могут вызывать утомление.

В спортивные секции ходят 67,1% опрошенных, а у 26,7% выявлена гиподинамия – это когда мало двигаешься, и мышцы слабеют. Кроме того, 28,7% школьников недосыпают, а почти половина (48,7%) проводит много времени за смартфонами.